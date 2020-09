Non solo Juve – Il Bayern Monaco vince la Supercoppa Europea

TORINO – Ancora un trionfo per il Bayern Monaco: dopo il Triplete conquistato nella stagione 2019-2020, i bavaresi vincono anche la Supercoppa Europea. Nella partita di ieri sera, infatti, la squadra di Hans-Dieter Flick si è imposta per 2-1 sugli spagnoli del Siviglia, detentori dell’Europa League.

Ad andare in vantaggio, però, erano stati proprio gli andalusi, con un calcio di rigore trasformato da Lucas Ocampos al 13°. Dopo venti minuti la risposta dei tedeschi, che pareggiano i conti con un gol di Leon Goretzka su assist di Lewandowski. Allo stesso bomber polacco, poi, viene annullato un gol al 51° minuto per fuorigioco e il risultato rimane invariato fino al termine del tempo regolamentare. All’ultimo minuto del primo tempo supplementare, infine, è arrivato il gol della vittoria per il Bayern con Javi Martinez. I campioni d’Europa, dunque, aggiungono l’ennesimo trofeo alla loro incredibile bacheca: si tratta della seconda Supercoppa UEFA, dopo quella conquistata nel 2013 ai danni del Chelsea. Anche lì, il calciatore spagnolo era stato decisivo, grazie alla rete siglata al 121° minuto, che permise ai tedeschi di andare ai rigori e vincere la partita.