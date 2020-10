Non solo Juve – Fernando Llorente vicino al trasferimento alla Samp

TORINO – Ultimi movimenti tra i club di Serie A in queste frenetiche ore di mercato: secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, Fernando Llorente sarebbe vicino al trasferimento alla Sampdoria. Il centravanti spagnolo, in uscita dal Napoli, sta per iniziare, dunque, una nuova avventura negli ultimi anni della sua carriera: ha, infatti, 35 anni ed è pronto a dare forza ed esperienza alla squadra allenata da Claudio Ranieri.

Il bomber di Pamplona era rientrato anche nel mirino della Juventus in questa finestra di mercato; sarebbe stato un grande ritorno per lui, che ha vestito la maglia bianconera dal 2013 al 2015. L’imminente arrivo di Federico Chiesa, però, ha chiuso per Llorente le porte della Continassa: adesso, l’attaccante classe ’85 è pronto a trasferirsi in Liguria e ad iniziare la sua nuova avventura blucerchiata.