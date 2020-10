Non solo Juve – Diego Milito spinge Leo Messi all’Inter

TORINO – Le voci di possibili operazioni folli sul mercato non riguardano solo la Juventus. Un possibile rumour, infatti, ha come protagonista l’Inter, impegnata questo pomeriggio nel Derby della Madonnina con il Milan: i nerazzurri, dopo i grandi colpi delle ultime sessioni, potrebbero fare pazzie nelle prossime finestre di mercato.

A tal proposito, Diego Milito, ex giocatore argentino del club milanese, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha rilasciato delle dichiarazioni che potrebbero aprire degli scenari assurdi: il Principe, infatti, ha cercato di spingere Leo Messi all’Inter, affermando che la squadra è perfetta per gli argentini. L’ex attaccante a Milano ha vinto il Triplete nel 2010 e potrebbe fare pressione sulla Pulga affinché prenda in considerazione l’idea di trasferirsi lì: i due, infatti, si conoscono e hanno giocato insieme il Mondiale del 2010 con l’Albiceleste.