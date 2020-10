Non solo Juve – Carlos Tevez: “Messi e Maradona i migliori di tutti i tempi”

TORINO – Il giocatore migliore di tutti i tempi: l’eterna sfida per lo scettro del calcio va avanti da tantissimo tempo e i grandi esperti hanno dato tantissime opinioni al riguardo. Tra questi, ci ha pensato anche un ex giocatore della Juventus: si tratta di Carlos Tevez, che su Instagram ha detto la sua insieme ad un suo connazionale. Ecco le parole Apache: “Diego Armando Maradona è il mio idolo e sono sicuro che nel calcio di oggi sarebbe tranquillamente a suo agio. Anche Messi è così ed entrambi si adatterebbero ovunque: giocano un calcio diverso da tutti gli altri. Leo è unico e ho avuto l’onore di giocare con lui: lo rispetto molto e non abbiamo mai avuto problemi. Non è affatto vero che non andavamo d’accordo. Per me lui e Diego sono i migliori di tutti i tempi“.