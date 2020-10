Non solo Juve – Carlo Ancelotti miglio tecnico del mese in Premier

TORINO – Gli italiani all’estero stanno facendo faville: il made in Italy, infatti, sta riscuotendo parecchio successo soprattutto in Inghilterra, dove un allenatore emiliano sta dominando il campionato. Si tratta di Carlo Ancelotti, che sta avendo un inizio di stagione incredibile con il suo Everton: quattro vittorie su quattro e testa della classifica per i Toffees, che stanno letteralmente dominando. Per questo motivo, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, Ancelotti è stano nominato tecnico del mese della Premier League. Un ottimo riconoscimento per l’ex allenatore della Juventus e del Milan, che sta portando alto l’onore dell’Italia anche al di là della Manica.