Non solo Juve, Ancelotti: “Problemi con il fisco? Sono tranquillo, penso solo alla partita”

TORINO- Nella conferenza stampa alla vigilia della partita tra Everton e Norwich, Carlo Ancelotti ha risposto anche ad alcune domande riguardo i presunti problemi con il fisco spagnolo: “Molti giocatori e allenatori, come me, hanno avuto questo problema con le autorità spagnole. Lascio fare il lavoro ai miei avvocati in Spagna, sono dei professionisti e quindi non sono preoccupato dalla situazione. Sono concentrato solamente sulla partita”.

