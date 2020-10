Non solo Juve – Altri positivi al coronavirus nell’AZ Alkmaar

TORINO – Continuano i problemi con il coronavirus anche nel mondo del calcio e a farne le spese non è solo la Juventus: oggi, infatti, è arrivata la notizia di altri positivi al virus nell’AZ Alkmaar. A comunicarlo è lo stesso club olandese, in una nota ufficiale: “Martedì sono state rilevate nuove infezioni corona all’interno del gruppo di giocatori. È attualmente in corso un inventario dell’entità dei contagi. L’AZ è in stretta consultazione con KNVB, GGD e UEFA“. In queste ore, dunque, si sta valutando come agire, dato che tra due giorni il club dei Paesi Bassi affronterà il Napoli in Europa League. Nelle prossime ore si attendono ulteriori novità.