Non solo Juve – Accordo di Cavani con il Manchester United

TORINO – Ultimi grandi colpi del calciomercato estivo: secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, ci sarebbe l’accordo di Edinson Cavani con il Manchester United. Il centravanti uruguayano, dopo essersi svincolato questa estate dal Paris Saint Germain, ha finalmente trovato una sistemazione; la scelta è ricaduta su uno dei club più prestigiosi d’Europa, che affiderà all’ex-Napoli le chiavi del proprio attacco.

In questa sessione di calciomercato, però, “El Matador” è stato accostato anche ad un altra squadra, che gode di altrettanto prestigio nel continente: si tratta della Juventus, che in queste settimane è stata alla ricerca di un attaccante e, tra i profili valutati, c’è stato anche quello del nuovo attaccante dei Red Devils. Dopo l’Italia e la Francia, quindi, Cavani si appresta ad iniziare una nuova avventura in Inghilterra.