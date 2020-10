Nations League: vince la Spagna, primi 3 punti per Germania

TORINO – (ANSA) – Spagna e Germania vincono gli incontri della terza giornata del gruppo 4 della Nations League A, battendo rispettivamente 1-0 la Svizzera e 2-1 l’Ucraina a Kiev. Gli iberici sono in testa al gruppo con 7 punti, davanti ai tedeschi con 5, seguono Ucraina con 3 e Svizzera con 1. La Spagna ha fatto bottino pieno grazie ad una rete di Oyarzabal al 14′ pt, frutto soprattutto di un pasticcio in disimpegno del portiere elvetico Sommer. La Germania, reduce da due pareggi consecutivi nel torneo organizzato dall’Uefa, è andata in gol con Ginter al 20′ pt e con Goretzka al 4′ st, subendo poi al 32′ quello dell’atalantino Malinovsky su rigore. (ANSA).