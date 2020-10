Nations-League: Polonia-Italia 0-0

TORINO – (ANSA) – Italia e Polonia pareggiano 0-0 a Danzica, in un incontro della terza giornata di Champions League. Buone occasioni nel primo tempo per gli azzurri con Chiesa e Pellegrini, frutto di un gioco incisivo della squadra di Mancini ma meno efficace però nella finalizzazione. Nella ripresa stesso copione e ancora errori sottoporta, ma la prestazione degli azzurri è stata di buon livello, sporcata anche dalle brutte condizioni del terreno di gioco. In classifica gli azzurri sono primi a 5 punti, l’Olanda ne ha 4 come la Polonia e la Bosnia 1. (ANSA).