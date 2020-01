Napoli-Juventus, gli azzurri vogliono evitare un record negativo

TORINO- Napoli-Juventus, posticipo di questa ventunesima giornata di campionato, è un match da sempre molto sentito dalle due squadre. Stessa storia sarà anche questa sera, nonostante la differenza di punti in classifica, in una sfida in cui i bianconeri potrebbero infliggere agli azzurri un record negativo. Perdendo anche stasera, infatti, per la prima volta nella loro storia i partenopei subirebbero cinque sconfitte casalinghe consecutive. Un traguardo mai raggiunto prima, che darebbe sicuramente un duro colpo al morale di Insigne e compagni.