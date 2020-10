Napoli, Gattuso: “Loro hanno fatto mezzo gol, non possesso palla sterile”

TORINO – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro gli olandesi dell’Az Alkmaar: “Rifarei le stesse scelte di formazione. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Abbiamo preso un mezzo gol – spiega il tecnico del Napoli – e l’abbiamo pagata cara. Ma era quella la partita che dovevamo fare. Ora il cammino si complica. Ma le partite bisogna prepararle e giocarle. Oggi abbiamo preso una bella mazzata, ora testa al Benevento e poi penseremo alla partita con la Real Sociedad. ‘Sono sia arrabbiato che deluso. Non meritavamo. La rabbia deriva dal fatto che per come abbiamo tenuto il campo e per quello che abbiamo fatto non dovevamo sicuramente perdere. Ci è venuta a mancare con la cattiveria che abbiamo trovato soltanto negli ultimi 10-15 minuti”.