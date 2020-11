Napoli, Gattuso: “La squadra non è brillantissima e dobbiamo lavorare per risolvere qualche problema”

TORINO – Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Sassuolo: “Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Potevamo sicuramente fare più anche se la sconfitta ci sta. E’ inutile recriminare su eventuali decisioni non prese dall’arbitro, dobbiamo invece pensare che possiamo e dobbiamo fare meglio. Bisogna saper coprire il campo, il Sassuolo qualche volta concede opportunità. Potevamo sfruttare meglio qualche occasione. Prima del rigore la sensazione era che la squadra potesse fare gol. Le partite bisogna leggerle bene. Noi abbiamo giocato sotto tono per non dare loro lo spazio per le imbucate e le linee di passaggio. Dobbiamo continuare a lavorare per metterci in condizioni migliori di sfruttare non soltanto la profondità per Osimhen, ma utilizzare anche altre soluzioni. La squadra non è brillantissima e dobbiamo lavorare per risolvere qualche problema”.