Napoli, Gattuso: “Insigne? Dice che si è fermato in tempo. È la stessa gamba dello scorso infortunio”

TORINO – Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Real Sociedad-Napoli: “Maradona compie 60 anni, tanti auguri da parte mia e della squadra al più grande giocatore di tutti i tempi. Oggi ci giocavamo il 50% del passaggio del turno. Non era facile giocare contro di loro. Non ci hanno fatto giocare. I miei mi sono piaciuti dal punto di vista tattico, dal punto di vista qualitativo possiamo migliorare. Dopo 20 minuti abbiamo cambiato modo di giocare, abbiamo smesso di pressarli e li abbiamo aspettati. Ci siamo abbassati ma era giusto farlo. Insigne dice che si è fermato in tempo. È la stessa gamba dello scorso infortunio, ma non ha sentito la stessa fitta dell’altra volta”.