Moratti, pessimismo sulla ripresa: “Bisogna pensare alla prossima stagione”

TORINO- L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, ai microfoni di Radio24, ha parlato della situazione del campionato: “Stiamo attraversando un brutto momento, combattendo contro un nemico invisibile. Il futuro non è negato, ma dobbiamo fare attenzione. Il mio pensiero è quello di terminare qui la stagione e pensare alla prossima, senza perdere troppo tempo. Il calcio è fatto per far sognare la gente, ma la crisi obbliga l’intero mondo a ripensarsi. I prezzi potranno calare, ma saranno comunque maggiori rispetto a quelli comuni”.

