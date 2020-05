Montigliani (vicepres. FIFA): “Seguiamo i dibattiti dei vari paesi, il calendario solare non è un’idea da scartare”

TORINO- Il vicepresidente della FIFA Victor Montigliani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del futuro dei campionati: “Stiamo seguendo i dibattiti, ma sappiamo che le decisioni devono essere prese domesticamente. Non è il calcio che decide e la situazione è difficile proprio per questo. Stiamo pensando di riformare i calendari di tutto il mondo, un’idea che avevamo già in progetto per i prossimi anni. In America già si gioca con il calendario solare e potrebbe essere una soluzione anche per gli altri continenti. Potrebbe essere un’idea per le prossime due stagioni, visto anche il Mondiale in Qatar che si giocherà in inverno”.

