Moggi: “Serie A? Un tentativo per la ripresa dovrebbe essere fatto”

TORINO- Negli studi di 7Gold, l’ex ad Luciano Moggi ha così commentato la possibile ripartenza del calcio italiano: “Io credo che un tentativo, ovviamente con le dovute precauzioni, debba essere fatto per il ritorno in campo. Spadafora ha una grande responsabilità sulle proprie spalle e non deve lasciarsi influenzare. Vedo comunque poche idee chiare da parte di tutti: come può il Lione giocare in Champions League con la Juve se il campionato in Francia è stato fermato?”.

