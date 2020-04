Moggi: “Il campionato deve riprendere. Parole Lotito? Lo scudetto in gara secca l’ultima spiaggia”

TORINO- In esclusiva per Calcio Today, Luciano Moggi ha parlato della possibile ripresa del campionato: “Non vedo perchè in Italia ci siano tutti questi dubbi. In piena sicurezza, la ripresa è necessaria, ma credo che i medici sportivi se la siano presa per non essere stati coinvolti nel protocollo. Se si blocca il calcio ci sono dei club che rischiano il fallimento. Parole Lotito? Credo che giocarsi lo scudetto in gara secca sia l’utlima spiaggia. Agnelli comunque rifiuterebbe lo scudetto se venisse assegnato a tavolino alla Juve”.

