Ministro Speranza: “Priorità alle scuole, portare 30mila persone allo stadio sarebbe un rischio”

TORINO- In visita allo stabilimento Sanofi di Anagni, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato della possibile riapertura degli stadi: “La priorità è la scuola. Dobbiamo valutare l’impatto della riapertura sul Paese. Inizieremo a farlo in questi giorni e io insisto: la priorità sono le scuole e non sono gli stadi.Ci sono dei protocolli che dobbiamo rispettare, abbiamo regole molto ferme e rigorose che ci hanno consentito di fare ripartire il campionato di calcio. Dobbiamo essere molto attenti e le indicazioni del CTS devono essere rispettate da tutti. Oggi portare le 30mila persone allo stadio produrrebbe un rischio enorme e non si puo’ fare”.