Milik avverte la Juve: “Da ora in poi daremo sempre il massimo”

TORINO- La vittoria con il Perugia in coppa Italia per il Napoli è stata una vera e propria liberazione. Dopo un periodo difficile, gli azzurri tornano a casa con un successo, trampolino fondamentale per i prossimi impegni, tra cui quello con la Juventus in campionato. Una partita alla quale la squadra di Gattuso, secondo Milik, arriverà al massimo. Queste le parole del polacco ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Presto potremo finalmente vedere il vero valore di questo Napoli. Daremo il massimo da ora in avanti per uscire da questo periodo non facile, potete starne certi. Coppa Italia? È un obiettivo primario per noi. Champions? Contro il Barcellona non sarà facile, ma viviamo per queste grandi partite”.