Milan-Sparta Praga – La probabile formazione dei rossoneri

TORINO – Non solo la Juventus è impegnata nelle competizioni continentali, ma anche ad altre squadre spetta l’onore di rappresentare l’Italia in Europa. Oggi, tra le varie squadre, toccherà anche al Milan, che affronterà a San Siro lo Sparta Praga, squadra della Repubblica Ceca. A poche ore dall’inizio della partita, il tecnico milanista Stefano Pioli si trova a sistemare le ultime scelte per gli 11 uomini da mandare in campo. Ecco la probabile formazione dei rossoneri, riportata da gianlucadimarzio.com, per la sfida di questa sera per l’Europa League:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Bennacer, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.