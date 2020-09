Milan, Pioli: “Settimana importante, assenze non spaventano”

TORINO – (ANSA) – “E’ una settimana importante. Abbiamo ripreso bene la stagione ma ci aspettano sette giorni importantissimi. Avremo partite difficili ma dobbiamo giocare da Milan. Dobbiamo vivere questa settimana con concentrazione e intensità, poi potremo rifiatare con la sosta. La affronteremo con il giusto approccio”: lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Crotone.

Il Milan giovedì giocherà i playoff di Europa League contro il Rio Ave e domenica prossima lo Spezia a San Siro. Sfide in cui non ci sarà Ibrahimovic: “Le difficoltà fanno parte sia delle partite sia dei momenti della stagione, non dobbiamo spaventarci per le assenze, siamo una squadra unità con identità di gioco”. (ANSA).