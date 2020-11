Milan, Pioli: “Scudetto? Siamo all’inizio, l’obiettivo è fare meglio del sesto posto dell’anno scorso”

TORINO – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Udinese: “Ibra è un campione ed è fondamentale in questa nostra crescita. Anche gli altri giocatori stanno crescendo e lavorando per farci diventare ancora più ambiziosi. Scudetto? Siamo all’inizio, l’obiettivo è fare meglio del sesto posto dell’anno scorso e pensare a crescere tanto, anche in Europa League. Le avversarie sono tutte forti, i conti si fanno alla fine. Oggi è stato un bel segno vincere, è stata una grande partita sotto l’aspetto della determinazione e della volontà di superare le difficoltà. L’Udinese è una squadra fisica e forte, ma ci abbiamo creduto dall’inizio alla fine. Sono orgoglioso di avere un ambiente compatto dove lavoro con serenità, ideale per poter esprimere al massimo le nostre qualità”.