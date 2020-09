Milan: Leao torna a Milanello dopo quarantena

TORINO – (ANSA) – Rafael Leao è tornato ad allenarsi a Milanello. Il brasiliano, che mancava dalla passata stagione perché in quarantena in quanto positivo al Covid, è ora a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Leao ieri era a San Siro per assistere alla sfida contro il Bologna, vinta dal Milan grazie ad una doppietta di Ibrahimovic. Oggi ha raggiunto il centro sportivo rossonero per svolgere lavoro personalizzato e iniziare la preparazione al campionato. Buone notizie anche da Castillejo e Kjaer che ieri sono stati sostituiti rispettivamente al 1′ e al 27′ della ripresa. Lo spagnolo sta bene e sarà probabilmente a disposizione per la sfida di giovedì di Europa League contro il Bodo-Glimt. Kjaer che lamenta qualche problema alla schiena è stato sostituito per ridurre al minimo i rischi ma non avrebbe nulla di grave. (ANSA).