Mihajlovic: “Mancato un po’ di coraggio, dobbiamo giocare sempre per far male all’avversario”

TORINO- Sinisa Mihajlovic, dopo il ko del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Gli ultimi 20 minuti, quando loro non ce la facevano più, abbiamo cercato di fare i cambi e abbiamo giocato bene, ma non ci siamo resi pericolosi come avrei voluto. I ragazzi, comunque, hanno fatto la partita che dovevano fare. È mancato un po’ di coraggio e un po’ di qualità. Sapevamo di avere davanti la Juve, ma l’importante è vedere le idee. C’è stato un po’ di timore e questo non mi è piaciuto. Rigore Juve? Ci sono sempre spinte in area. Il rigore si poteva dare, ma peccato aver dovuto aspettare la Juve per dover aspettare un arbitro serio. La mia mentalità non mi permette di accettare che, anche quando affrontiamo le squadre forti, non cerchiamo di vincere. I ragazzi devono essere convinti di poter mettere in difficoltà chiunque, dobbiamo cercare di fare male e di essere pericolosi. Non è nella mia natura difendere, anche se magari avrei firmato per il pareggio. Palacio? Non era pronto fisicamente, ha avuto un po’ di problemi, vediamo. Mancano 11 partite, ci sarà spazio per tutti, ma l’importante è essere determinanti quando si gioca. Abbiamo fatto solo due gol dalla panchina, mi aspetto di più da quelli che entrano. Così valuteremo cosa fare il prossimo anno. Malattia? Se ti fai schiacciare dalla paura vai sempre più giù. Devi essere sempre più forte. Nel mio modo di pensare, quando uno conosce se stesso non si butta giù ma cerca di affrontare e vincere una disgrazia. Dal punto di vista mentale è importante. Dopo diventa tutto più semplice. Poi i dottori hanno fatto un lavoro meraviglioso. Ho imparato ad avere più pazienza, mi godo maggiormente la vita e le cose normali, di cui prima neanche mi accorgevo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<