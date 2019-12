Messi: “Hazard ha grandi qualità, ma è diverso da Ronaldo”

TORINO- Lionel Messi, intervenuto oggi ai microfoni di Marca, ha parlato in vista della super sfida tra Barcellona e Real Madrid. Il fuoriclasse argentino, nelle sue dichiarazioni, ha avuto modo di analizzare anche la differenza tra Hazard e Cr7: “Contro il Real, in casa, per noi sono sempre sfide molto delicate. Zidane? Le critiche che gli sono state rivolte mi sorprendono, ma nei grandi club può succedere. Tutti hanno già dimenticato il passato e le tre Champions che hanno vinto negli ultimi anni. Hazard? Grande giocatore, capace di spostare gli equilibri. Cristiano Ronaldo, però, è un calciatore diverso e con altre caratteristiche. Difficile prendere il posto di uno come lui”.