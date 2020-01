“Messi? Ha conquistato il mondo, non ha bisogno di consigli”. Così Ronaldinho snobba ronaldo

TORINO- Intervistato dai microfoni di Panenka, l’ex calciatore Ronaldinho ha parlato a lungo di Lionel Messi: “Quando arrivai al Barcellona mi ricordo che già si parlava di un ragazzino che faceva cose che i suoi coetanei non facevano. Poi abbiamo iniziato a giocare insieme in prima squadra e siamo diventati grandi amici. Io gli ho insegnato il portoghese e lui mi ha aiutato con lo spagnolo. È stato bellissimo vedere i primi passi nel calcio di Messi, perchè poi negli anni ha conquistato il mondo. È un ragazzo estremamente calmo, passa la maggior parte del tempo in famiglia e con i suoi amici più stretti. Consigli? Non ne ha bisogno, ha già tutto”. Snobbato, di fatto, Cristiano Ronaldo.