Mertens: “Abbiamo dato tutto, volevamo una vittoria speciale. Gattuso? Ci ha portato la voglia di vincere”

TORINO- Dires Mertens ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo sulla Juve: “Oggi abbiamo dato tutto, volevamo fare qualcosa di speciale. Il mister e lo staff ci hanno dato tutto, con lui abbiamo attraversato momenti difficili ma ne è valsa la pena. Quando giochi qui è sempre speciale. Oggi abbiamo vinto come squadra, come preparazione. In quarantena è iniziato tutto, il successo viene da là. De Laurentiis? Non ho sentito bene cosa ci ha detto, ma aspettiamo. Rinnovo? Credo nel progetto. Penso che tutto il gruppo, il mister, lo staff che c’è dietro siano spettacolari. E poi la città…per me in quarantena era come una vacanza, sono stato molto bene. Gattuso? Credo che con lui stiamo facendo un palleggio più adatto alla nostra squadra. La voglia di vincere che ci ha portato è grande”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<