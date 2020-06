Meret: “Grande emozione vincere questa coppa. Buffon? Ancora il numero uno”

TORINO- Alex Meret, ai microfoni di Rai Sport, ha analizzato il successo del Napoli sulla Juventus in finale di Coppa Italia: “Grande emozione questa vittoria. La coppa è meritata, abbiamo dato tutto e sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Il presidente e il mister sono orgogliosi di noi. Buffon? Ancora il numero uno, ha salvato 3/4 palloni. Un onore per me giocare contro quello che era il mio idolo. Stagione? Abbiamo tanto ancora da fare, questo era solo il primo obiettivo. Non considero questa gara una rivincita su Ospina, la dedico alla mia famiglia e ai compagni”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<