TORINO- Armand Duka, membro del comitato esecutivo UEFA, ha parlato ai microfoni de Il Mattino in vista della gara di domani tra Napoli e AZ Alkmaar: “L’Italia non può opporsi al protocollo stabilito qualche mese fa. Abbiamo lavorato duramente per metterlo a punto e farlo ratificare da tutte le Federazioni, raggiungendo un punto in comune per aiutarci in situazioni come questa”.