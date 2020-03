Marotta: “Occorre una nuova assemblea per una strategia precisa”

TORINO- Beppe Marotta, tramite l’ANSA, ha rilasciato nuove dichiarazioni dopo quelle rilasciate ai giornalisti all’uscita dell’assemblea di Lega. L’ad interista ha parlato nuovamente riguardo il recupero delle partite saltate a causa del Coronavirus: “Viaggiamo a vista in attesa di ulteriori provvedimenti governativi. Ma ora è importante ritrovarci subito in assemblea ed elaborare una strategia comune per dare regolarità al campionato e garantire la continuità gestionale alle nostra società. Peccato per oggi, è mancato il numero legale, ma occorre indire di nuovo una assemblea, che sia formale o informale, per delineare una strategia precisa a salvaguardia del fenomeno sportivo e dei singoli club”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<