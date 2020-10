Marotta: “Hakimi? La Uefa dovrà essere più precisa in futuro”

TORINO – L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del caso Hakimi: “Delusione e rammarico per i fatti, e soprattutto per le decisioni che si sono dovute subire. Non è certo un alibi per la partita, ma è un dato di fatto vista la preparazione del match: la Uefa dovrà essere più precisa in futuro – ha spiega il dirigente nerazzurro -. Ora Hakimi è stato riabilitato a tutti gli effetti e diciamo grazie al nostro staff medico. Al momento, un consuntivo è del tutto provvisorio, visto che una logica verrà trovata più avanti. Siamo all’inizio del torneo, certamente abbiamo subito qualche condizionamento dopo la stagione scorsa terminata a fine agosto. E anche l’epidemia, pur senza accampare alibi, qualche scompenso ce l’ha creato”.