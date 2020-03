Marotta-Dal Pino, l’ad nerazzurro ribatte: “Proposta quasi provocatoria verso l’Inter”

TORINO- Beppe Marotta, tramite l’Ansa, ha voluto rispondere al presidente della Lega Dal Pino in merito al rinvio del match tra Juve ed Inter: “Una proposta impraticabile e quasi provocatoria. Sarebbe andato contro la logica della tutela della salute pubblica, presupponendo, di fatto, la scomparsa dell’allarme Coronavirus nel giro di sole 24 ore. Abbiamo ricevuto un’ipotesi informale ed aleatoria dal parte dell’amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, nella serata di venerdì, che non abbiamo voluto neanche tenere in considerazione in quanto impraticabile e quasi provocatoria, nel rispetto dell’Inter, di milioni di nostri sostenitori e di tutti gli appassionati di calcio in generale”.

