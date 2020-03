Marino: “Il Governo potrebbe sospendere il campionato prima o poi”

TORINO- Il dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato riguardo l’emergenza Coronavirus: “Fatico a credere che questo campionato si possa concludere regolarmente. Ci dobbiamo preparare anche a ipotesi peggiori. Nel momento in cui il calcio si svolge senza pubblico è uno spettacolo che viene svilito ed è una penalizzazione per tutti, ma ci dobbiamo adeguare alle misure che sono state prese. Il Governo, prima o poi, potrebbe sospendere il campionato. In paesi come la Cina è già successo”.

