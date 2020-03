Mancini: “Sono positivo, a maggio si tornerà in campo. Scudetto? Juve favorita, ma occhio a Lazio e Inter”

TORINO- Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Avevo lavorato sulle amichevoli con Germania e Inghilterra, iniziando a programmare l’Europeo, ma è stato cancellato tutto. Confesso che la delusione è stata tanta. Campionat? Cerco di essere sempre positivo e sono convinto che a maggio si tornerà in campo. Torneremo alla normalità e in qualche modo riuscirò a riunire la Nazionale. Scudetto? Juve ancora favorita, ma Lazio e Inter sono in corsa. Impossibile fare previsioni però, potrebbero esserci sorprese. L’importante, comunque, sarebbe ripartire, perchè significherebbe aver recuperato la normalità”.

