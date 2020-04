Mancini: “Il calcio può aiutare il paese a rialzarsi, spero che la stagione riesca ad essere portata a termine”

TORINO- Ai microfoni del Corriere dello Sport, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato della possibile ripresa del campionato: “Il calcio in questo momento può risollevare lo spirito della gente, ha un grande valore sociale. Conta la salute, ma ad un certo punto la vita deve riprendere, anche se diversamente da rima. La gente è stanca. I casi nel mondo del calcio italiano si contano facilmente e se mi allargo a livello mondiale non penso il numero aumenti di molto. Lo sport di contatto, vedendo i numeri, non mi sembra pericoloso. Mi auguro che il calcio riparta il prima possibile e che aiuti il paese a rialzarsi. Mi piacerebbe che la Serie A riuscisse ad essere portata a termine”.

