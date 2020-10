Mancini: “Il calcio è il mio lavoro e per me è essenziale. Gli stadi potrebbero aprire a più persone”

TORINO- In occasione dei festeggiamenti per i 75 anni del Corriere dello Sport e di Tuttosport, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato a Sportlab: “Speriamo che il Covid passi in fretta, non se ne può più. Ci vorrà tempo per rialzarsi, ma penso che si potrebbe far entrare più gente negli stadi. Se in mille possono stare in un settore, allora, si possono aprire anche gli altri. E non capisco come facciano a definire essenziali alcune attività e altre meno: per me lo è il calcio, perché è il mio lavoro, così come per chi ha un bar o chi vende i giornali. E non dimentichiamo poi che, in questo mondo, non ci sono solo calciatori e allenatori”.