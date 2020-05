Mancini: “I calendari un problema per la Nazionale. Convocazioni? Largo ai giovani”

TORINO- Il ct Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la Nazionale, riportate quest’oggi dall’ANSA: “Non vediamo i ragazzi da novembre e così abbiamo organizzato varie videochat per rivederci. Speriamo di riprendere al più presto, ma i calendari saranno un problema. Zaniolo? Lo vidi la prima volta alle fasi finali dell’Europeo under19 e decisi di convocarlo. Ai giovani dico di lavorare duro, sono disposto a chiamarli anche se non avranno esordito in prima squadra. L’età non conta quanto il bagaglio tecnico e la personalità, bisogna dare spazio alle nuove leve”.

