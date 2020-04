Mancini: “Europei? Un anno in più per prepararci al meglio. Spero di riportare l’Italia sul tetto d’Europa”

TORINO- Roberto Mancini, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Nazionale e il momento che sta vivendo il paese: “Nessuno avrebbe voluto lo slittamento degli Europei, ma in questo momento il calcio passa in secondo piano. Avremmo avuto delle possibilità, però c’erano squadre più preparate che erano partite prima e altre già affermate come la Francia. Con un anno in più, invece, i ragazzi avranno modo di migliorare giocando partite importanti. Abbiamo iniziato un lavoro che dobbiamo ancora migliorare, ecco perché il tempo potrà aiutarci. Zaniolo? Speriamo che recuperi bene, avrà tempo. È un ragazzo che può ancora migliorare, può ricoprire diversi ruoli. Anche in porta siamo completi, abbiamo Donnarumma, Sirigu, Gollini, Perin, Cragno, Meret e altri. Stiamo messi bene in tutti i reparti, forse ci manca qualcuno giovane dietro Immobile e Belotti. Zaniolo non può fare il numero 9, spero invece nella crescita di Kean ed Esposito. Balotelli? Per le qualità che ha è uno dei migliori in assoluto, ma non basta solo quello. Deve dare di più, anche a Brescia non ha fatto tanto e lo sa benissimo. Sono molto felice in Nazionale, ma sono mesi che purtroppo non vedo i ragazzi e quando lo farò sarà passato quasi un anno. La cosa bella è che poi ci saranno di seguito Nations League, Europei e Mondiali. Successivamente vedremo cosa accadrà. La nostra Nazionale può competere a livello delle migliori, spero di essere il Ct della Nazionale che riporta l’Italia a vincere l’Europeo dopo il 1968”.

