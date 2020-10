Mancini: “Balotelli è un rimpianto, mi dispiace vederlo in queste condizioni. Bisogna difendere il calcio”

TORINO – Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: “Bisogna difendere il calcio, quelli che dicono lo sport non sia importante sono dei moralisti. Paghiamo un’idea di ricchezza che non tiene conto dei tantissimi lavoratori normali coinvolti. Rinnovo con la Nazionale? Per ora penso solo a lavorare sui giovani. Ci sarà Zaniolo. Centravanti? Li abbiamo, resta il dualismo Immobile-Belotti con Caputo dietro pronto a rovinare le gerarchie. Balotelli è un rimpianto, mi dispiace vederlo in queste condizioni perché a 30 anni si è nel pieno della carriera e tornerebbe utile anche alla Nazionale”.