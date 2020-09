Mancini: “All’Europeo partiremo per vincere. Zaniolo? Ha tempo per recuperare al meglio”

TORINO- Ai microfoni di TgPoste, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in vista dell’Europeo del 2021: “Siamo l’Italia e quindi partiremo per vincere, anche se magari, almeno inizialmente, non siamo tra le squadre favorite. Ma la storia parla chiaro, partiamo per vincere. Zaniolo? Ho parlato con lui dopo l’operazione. Speriamo di rivederlo il prima possibile in campo, però con calma. Ha il tempo di recuperare in vista dell’Europeo. Si tratta di un ragazzo giovane e sono convinto che tornerà al 100%”.