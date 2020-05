Manchester City, tra meno di un mese si conoscerà il futuro in Champions

TORINO- Come riportato da Associated Press, a giorni si conoscerà il futuro del Manchester City in Champions League. Il club britannico, infatti, rischia al momento l’esclusione dalle coppe europee per due anni a causa di alcune irregolarità finanziarie. la società ha da tempo presentato il ricorso e, tra il prossimo 8 e il prossimo 10 di giugno, il TAS si esprimerà in merito. In caso negativo, potrebbero esserci addii molto importanti, tra cui quello di Pep Guardiola.

