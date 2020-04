Malagò: “Speriamo in un’apertura verso lo sport il 4 maggio, ci stiamo preparando”

TORINO- Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato ai microfoni dela rivista “Chi” della possibile ripresa del campionato: “Confido che dal 4 maggio ci sia un’apertura, con tutte le prescrizioni e le indicazioni del caso ovviamente. Il governo ci farà sapere, ma noi stiamo già preparando tutto. Si potranno fare soltanto allenamenti senza contatto, oppure gli atleti dovranno certificarsi. Certo, chi fa atletica leggera e corre da solo a distanza di 30 metri dagli altri all’aperto non mette in pericolo nessuno. Ecco, se non ci saranno controindicazioni, dal 4 maggio questi potranno ricominciare. Ma le competizioni riguardano tutti e comprendono spostamenti anche impegnativi, nazionali e internazionali. Una situazione diversa dai semplici allenamenti. Stiamo preparando un protocollo con tutte le federazioni da sottoporre al governo e al comitato tecnico”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<