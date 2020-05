TORINO- Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato brevemente della possibile ripresa della Serie A ai microfoni del quotidiano Unione Sarda: “Sono convinto che il nostro Governo e il Ministro dello Sport Spadafora prenderanno il giusto orientamento in base all’elaborazione delle risultanze ottenute. Nulla, come credo, è al momento escluso e non ci sarà niente che sarà lasciato al caso”.

