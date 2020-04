Malagò: “Portare a termine la stagione un diritto, ma in caso contrario non assegnerei lo scudetto”

TORINO- Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della ripresa del campionato ai microfoni di Alanews: “Portare a termine la stagione è un diritto, ma è normale pensare a metodi alternativi a causa della situazione. Lo dico senza alcuna polemica, non voglio contraddire il pensiero di Gravina. Mi sembra di buon senso non assegnare lo scudetto, ma mi riferivo non solo al calcio ma a tutti gli sport. Il tutto, ovviamente, solo se non si dovesse portare a termine la stagione”.

