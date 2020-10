Malagò: “Nessuna decisione avventata sullo sport, il CONI non starà in silenzio”

TORINO- Ai microfoni dell’ANSA, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato della possibile interruzione dello sport per Covid: “Nessuna decisione avventata sullo sport. L’eventualità di chiudere tutte i campionati e le attività organizzate dall’associazionismo sportivo va in contrasto con i protocolli approvati dal Cts d’intesa col Ministero. Bisogna essere cauti nel prendere provvedimenti che aggraverebbero i problemi di un settore già molto colpito come lo sport. Il CONI non starà in silenzio di fronte a soluzioni che porterebbero il nostro mondo a una fine inesorabile”.