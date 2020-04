Malagò: “Contento che le squadre siano in condizioni di poter tornare ad allenarsi, ma le partite…”

TORINO- Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della possibile ripresa del campionato: “Sono solo felice che le squadre di calcio siano messe in condizione di potersi riallenare, perchè gli atleti potranno tornare a svolgere le loro attività. Ma, come sappiamo, una cosa è allenarsi, un’altra è fare una partita. Sull’allenamento non ci sono dubbi, salvo che le cose fino al 4 maggio procedano bene. Bisogna poi capire come si dovrebbe organizzare la partita. Ci sarebbe un movimento spaventoso di gare. Domani ci sarà un importante incontro con il Comitato medico-scientifico della Federcalcio, magari potrebbero dire che va avanti solo chi può, e gli altri faranno le loro valutazioni”.

