Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Franco Lauro

TORINO- Terribile notizia nel mondo del giornalismo italiano. Franco Lauro, celebre per la conduzione di programmi come Novantesimo Minuto e volto storico Rai, è stato infatti trovato senza vita nel suo appartamento di Roma nel pomeriggio di oggi. Le pattuglie delle forze dell’Ordine di Via della Croce sono accorse sul luogo insieme ad un’ambulanza, ma non hanno potuto far altro che affermare il decesso del giornalista, dovuto ad un improvviso infarto all’età di 58 anni.

