TORINO- Romelu Lukaku, ai microfoni di Sky Sports UK, ha parlato della sfida scudetto tra la sua Inter e la Juve: “Sappiamo di non poterci permettere altri passi falsi da qui al termine della stagione. Penso che la nostra sia una squadra molto forte, ma non dobbiamo commettere l’errore di pensare di aver già vinto le prossime partite. Conte è un vincente e sa come si fa ad alzare i trofei, ma solamente alla fine tireremo le somme e vedremo come sarà andata”.