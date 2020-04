Lukaku: “Lo scorso dicembre 23 giocatori su 25 si sono sentiti male, ma non sapremo mai se avevamo il Coronavirus”

TORINO- Romelu Lukaku, in una diretta Instagram con la moglie di Dries Mertens, ha svelato alcuni retroscena riguardanti l’Inter lo scorso dicembre: “Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre. Siamo tornati e 23 giocatori su 25 erano malati. Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari di Radja Nainggolan e dopo 25 minuti Skriniar ha dovuto lasciare il campo, perchè non riusciva proprio a continuare. Tutti tossivano e avevano la febbre. Non avevo la febbre da anni. Dopo la partita c’era un’altra cena con gli ospiti di Puma in programma, ma ho ringraziato e ho preferito declinare l’invito. Non abbiamo mai fatto test per il Covid-19 in quel momento, quindi non sapremo mai se lo avevamo contratto o meno”.

